Beşiktaş Derbi Öncesi Galibiyet İddiasında Bulundu - Son Dakika
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Beşiktaş Derbi Öncesi Galibiyet İddiasında Bulundu

Hüseyin Yücel, Galatasaray derbisinde galibiyet beklediklerini ve hakemin adil yönetimini umduklarını belirtti.

27.10.2024 18:46
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Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Trendyol Süper Lig'de yarın Galatasaray ile deplasmanda yapacakları derbiden galibiyetle ayrılacaklarına inandıklarını söyledi.

Siyah-beyazlı kulübün ICC İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'ndan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yücel, "Yarın ciddi bir derbi maçımız var. Büyük bir ümitle gidiyoruz. Tek hedefimiz galibiyetle sahadan ayrılmak. Taraftarımızın gücüyle sahadan galibiyetle ayrılacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Derbide hakemin adil bir yönetim göstermesini beklediklerini anlatan Yücel, "Pozitif düşünelim pozitif olsun. Tek beklentimiz hakemin sonuca etki etmeyecek şekilde adil bir maç yönetmesi. İnanıyorum ki yarın hakem kararları maça etki etmeyecektir. Sahada hak edenin kazandığı bir mücadele sergilenecektir. Yarın hep beraber izleyip göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Yücel, kongrede Galatasaray aleyhine yapılan küfürlü bir tezahürata eşlik ettiği yönündeki sosyal medya iddialarını "Ben alkışlamadım. Salonda yaklaşık 2 bin 500 kişiydik. Bir grup taraftarımız tezahüratta bulunmuş olabilir. Kesinlikle anlaşılmıyordu. Hiçbir şekilde altında art niyet aramayalım, tamamıyla münferit bir olaydır. Yönetim ve camia olarak böyle şeylere paye vermedik. Bundan sonra da vermeyeceğiz." şeklinde yanıtladı.

Kaynak: AA

Hüseyin Yücel, Galatasaray, Politika, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Derbi Öncesi Galibiyet İddiasında Bulundu - Son Dakika

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