Kerem Atakan Kesgin, Beşiktaş'ta

Beşiktaş, 21 yaşındaki Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kerem Atakan Kesgin'e Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Genç oyuncu daha sonra sağlık kontrollerinden geçti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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