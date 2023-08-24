Galibiyeti o getirdi! Zaynutdinov'dan ağızları açık bırakacak performans

Temsilcimiz Beşiktaş Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Dinamo Kiev ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-2 kazandı.

ZAYNUTDINOV GALİBİYETİ GETİRDİ

Kazak oyuncu, Arthur Masuaku'nun yerine ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Zaynutdinov, 90+4. dakikada Rashica ile başlayan atağı golle sonlandırarak Beşiktaş'ı 3-2 öne geçiren golü kaydetti.

RÖVANŞ 31 AĞUSTOS'TA

Grup aşamasına yükselecek olan takımı belirleyen eşleşmenin rövanş müsabakası 31 Ağustos'ta Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak.