Galibiyeti o getirdi! Zaynutdinov'dan ağızları açık bırakacak performans - Son Dakika

Galibiyeti o getirdi! Zaynutdinov'dan ağızları açık bırakacak performans

Son Güncelleme: 25.08.2023 00:07

Beşiktaş, Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Dinamo Kiev'i 3-2 mağlup etti. Golleri Aboubakar, Colley ve Zaynutdinov kaydetti. Zaynutdinov, siyah-beyazlı formayla ilk golünü atmış oldu.

Temsilcimiz Beşiktaş Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Dinamo Kiev ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-2 kazandı.

ZAYNUTDINOV GALİBİYETİ GETİRDİ

Kazak oyuncu, Arthur Masuaku'nun yerine ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Zaynutdinov, 90+4. dakikada Rashica ile başlayan atağı golle sonlandırarak Beşiktaş'ı 3-2 öne geçiren golü kaydetti.

RÖVANŞ 31 AĞUSTOS'TA

Grup aşamasına yükselecek olan takımı belirleyen eşleşmenin rövanş müsabakası 31 Ağustos'ta Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak.

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galibiyeti o getirdi! Zaynutdinov'dan ağızları açık bırakacak performans - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galibiyeti o getirdi! Zaynutdinov'dan ağızları açık bırakacak performans - Son Dakika
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