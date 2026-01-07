Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil yoğun bakıma alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil yoğun bakıma alındı

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil yoğun bakıma alındı
07.01.2026 17:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, yaşadığı sağlık probleminin ardından geçirdiği başarılı bir cerrahi müdahale sonrası yoğun bakımda gözetim altında tutuluyor

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle bu sabah saatlerinde Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde başarılı bir cerrahi operasyon geçirdi.

SAĞLIK DURUMU STABİL

Deneyimli iş insanı yapılan operasyonun ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Ürkmezgil'in tetkik ve kontrolleri sürerken, sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi. Doktorlar, tedavi sürecinin tamamen tıbbi protokollere uygun şekilde ilerlediğini ve gelişmelerin kamuoyu ile gerektiği şekilde paylaşılacağını belirtti.

BİRKAÇ GÜN DAHA YOĞUN BAKIMDA KALACAK

Aile yakınlarından edinilen bilgilere göre, ameliyatın başarılı geçmesi üzerine hekimlerin genel seyri umut verici bulduğu ve sürecin birkaç gün daha yoğun bakım gözetimiyle devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: DHA
Yurt dışından gelen TIR’lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
5 TL’lik Tartışma Kanlı Bitti 5 TL'lik Tartışma Kanlı Bitti
Camide namaz kılan komşusunu öldüren sanık: Asıl caniyi kardeşim tahliye olduğunda görecekler Camide namaz kılan komşusunu öldüren sanık: Asıl caniyi kardeşim tahliye olduğunda görecekler
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Trump: Ara seçimleri kazanamazsak, görevden alınacağım Trump: Ara seçimleri kazanamazsak, görevden alınacağım
Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur

17:57
Fenerbahçe’yi tamamen sildi Cengiz Ünder gelecekteki hedefini belirledi
Fenerbahçe'yi tamamen sildi! Cengiz Ünder gelecekteki hedefini belirledi
17:24
PKKYPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
17:17
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
16:44
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye imza attı
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı
16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 18:02:15. #7.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil yoğun bakıma alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.