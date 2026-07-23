Beşiktaş Divan Kurulu Lokali açıldı

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Lokali, düzenlenen törenle açıldı.

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Lokali'nin açılış töreni yoğun bir katılımla yapıldı. Akaretler'de bulunan BJK Plaza C Blok'taki açılışa Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil ve divan kurulu üyeleriyle davetliler katıldı.

Törende açılış konuşmasını gerçekleştiren Ahmet Ürkmezgil, çok mutlu bir günde bir araya geldiklerini belirtti. Ürkmezgil, "Çok şükür ki yıllardan beri bütün Beşiktaşlıların istediği, arzu ettiği, yapamadığımız, belki de yapmaya fırsat bulamadığımız bu lokali yapmış olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Hepimize burada çok güzel günleri, çok güzel maçları izlemeyi Allah nasip eder. Allah bana bu güzelliği nasip etti. Bu benim için şu anda tabii ki çok kıymetli ama inşallah güzel günlerimiz olur. Bu yerin biliyorsunuz ki anlamı çok büyüktür. Burada Beşiktaş'ın merhum Süleyman Seba'nın, yönetimin bulunduğu yer, bulunduğu bina, bulunduğu kat. Dolayısıyla oranın anlamı, burayla ilgili olan idealimde çok daha önemli bir yer tutuyor. İdealim neydi? İdealim camiayı bizim zamanlarımızda olduğu gibi birlik beraberlik içerisinde bir camia olmanın gücü, kudreti içerisinde o günlere geri dönebilmenin önemli bir ayağıydı. İnşallah müzemizin açılışında da tekrar bir araya geleceğiz. Hepiniz güzel günleri burada geçirin. Beşiktaş'ımız ilk bu akşamdan galibiyetle başlayıp, güzel bir mutlulukla başlayıp bundan sonra devamında da burası inşallah tarihi bir gün olarak da aklımızda kalsın" diye konuştu.

Serdal Adalı: "Onursal Başkanımız Süleyman Seba, tarihimizin en güzel günlerini burada yaşattı"

Açılışı yapılan lokalin bulunduğu binanın kendilerine Beşiktaş'ın altın yıllarını hatırlattığını dile getirerek sözlerine başlayan Başkan Serdal Adalı ise, "Onursal Başkanımız Süleyman Seba, yıllarca kulübümüze bu çatı altında hizmet etti, bize tarihimizin belki de en güzel günlerini burada yaşattı. Böylesine önemli bir varlığımız yıllardır kullanılmayan, atıl bir şekilde duruyordu. Bu görüntü Beşiktaş'ımıza yakışmıyordu. Bu noktada bizler de divan kurulumuz ile istişare ederek burayı yeniden Beşiktaş'ımıza kazandırmaya karar verdik. Diliyorum ki Akaretler'deki bu tarihi binamız, geçmişte olduğu gibi gelecekte de Beşiktaşı'mızın güzel günlerine şahitlik etmeye devam edecektir. Divan Kurulu üyelerimizin birlikte geçireceği güzel zamanlara ev sahipliği yapacak, camiamız için önemli bir buluşma noktası olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Süleyman Seba Müzesi'ni hayata geçireceğiz"

Adalı, divan kurulu üyelerine Süleyman Seba Müzesi'nin hayata geçirileceğinin de müjdesini vererek, "Onursal Başkanımız Süleyman Seba ile özdeşleşen bu çatı altında, anlamlı bir projenin daha hazırlığı içerisindeyiz. Divan lokalimizin içerisinde, bir de Süleyman Seba Müzesi'ni hayata geçireceğiz. Burayı da Beşiktaş camiası için anlamlı ve özel bir günde hayata geçirmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Midtjylland karşısına çıkacak olan Beşiktaş'ımıza başarılar diliyorum"

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda bu akşam oynanacak Midtjylland karşılaşmasında siyah-beyazlı takıma başarılar dileyen Serdal Adalı, "Akaretler binamızın divan lokali haline gelmesinde, fikir aşamasından yapımına kadar maddi manevi büyük emeği bulunan Divan Kurulu Başkanımız Ahmet Ürkmezgil'e ve divan kurulumuza yürekten teşekkür ediyorum. Lokalimizin divan üyelerimize ve büyük Beşiktaş'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu akşam sezonun ilk maçında Midtjylland karşısına çıkacak olan Beşiktaş'ımıza başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu.

Tören, toplu fotoğraf çekimlerinin ardından sona erdi.