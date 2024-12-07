Beşiktaş Dolmabahçe'ye Ulaştı

- Beşiktaş, Dolmabahçe'ye geldi
İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'na geldi.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, saat 19.00'da evinde Fenerbahçe ile mücadele edecek. Siyah-beyazlılar, dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde dün derbinin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girmişti. Beşiktaş kafilesi tesislerden ayrılarak müsabakanın oynanacağı stadyuma ulaştı.
Takım otobüs yoğun güvenlik önlemleri altında Tüpraş Stadyumu'na giriş yaptı.
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