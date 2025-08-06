UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın İrlanda'nın St. Patrick's takımıyla karşılaşacak Beşiktaş, başkent Dublin'e geldi.
Tallaght Stadı'nda oynanacak mücadele için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Dublin'e ulaşan siyah-beyazlı kafile, kalacağı otele yerleşti.
St. Patrick's maçının hazırlıklarını İstanbul'da tamamlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile siyah-beyazlı futbolcu Emirhan Topçu, karşılaşma öncesi basın toplantısına katılacak.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Dublin'de: St. Patrick's Maçı Öncesi Hazırlıklar Tamamlandı - Son Dakika
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