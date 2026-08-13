Beşiktaş, Dusan Vlahovic ile Anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş, Dusan Vlahovic ile Anlaştı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Sırp santrfor Dusan Vlahovic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ücret 7.5 milyon avro.

Beşiktaş Kulübü, Sırp santrfor Dusan Vlahovic ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Dusan Vlahovic'in transferi konusunda, oyuncu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2028-2029 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya her bir futbol sezonu için 7.500.000 avro garanti ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Ülkesinin Partizan takımından yetişen Dusan Vlahovic, 2018'de İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina'ya transfer oldu. Burada 4 yılda gösterdiği performansla beğeni toplayan 26 yaşındaki santrfor, 2022'de yaklaşık 85 milyon avro bonservis ücretiyle Juventus'a transfer oldu.

Serbest oyuncu statüsündeki Vlahovic, geçen sezon Juventus formasıyla 23 resmi müsabakada forma giyip 10 kez fileleri havalandırdı.

Kaynak: AA

Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Dusan Vlahovic ile Anlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AVM tuvaletinde sabun bulamayınca aynayı yumrukladı AVM tuvaletinde sabun bulamayınca aynayı yumrukladı
Güneş tutulması için özel uçuş: 10 bin metreden canlı yayınlandı Güneş tutulması için özel uçuş: 10 bin metreden canlı yayınlandı
İSKİ yalanladı, bakanlık ortaya çıkardı: Kanalizasyonu denize döktüler İSKİ yalanladı, bakanlık ortaya çıkardı: Kanalizasyonu denize döktüler
Aydın’ın Kuyucak ilçesindeki orman yangını saatlerdir söndürülemedi Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki orman yangını saatlerdir söndürülemedi
Dansçının zor anları: Eteği birden alev aldı Dansçının zor anları: Eteği birden alev aldı
Kredi kartını kaybeden kadının hesabından yapılan alışverişler şoke etti Kredi kartını kaybeden kadının hesabından yapılan alışverişler şoke etti

19:54
MMA dövüşçüleri sokakta birbirine girdi
MMA dövüşçüleri sokakta birbirine girdi
19:37
Fenerbahçe’de ayrılık Taraftarın sevgilisi para kazandırarak gitti
Fenerbahçe'de ayrılık! Taraftarın sevgilisi para kazandırarak gitti
19:36
İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, partisinden istifa etti
İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, partisinden istifa etti
19:06
Canlı anlatım: Dev maçta ilk düdük çaldı
Canlı anlatım: Dev maçta ilk düdük çaldı
18:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyeti arasındaki görüşme sona erdi 1 saat 40 dakika sürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyeti arasındaki görüşme sona erdi! 1 saat 40 dakika sürdü
17:57
CHP’li vekilin taciz iddiasıyla dayak yediği anlardan yeni görüntü
CHP'li vekilin taciz iddiasıyla dayak yediği anlardan yeni görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 20:00:06. #7.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Dusan Vlahovic ile Anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.