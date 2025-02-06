Beşiktaş, Ekvadorlu Keny Arroyo'yu Transfer Etti

Spor

BEŞİKTAŞ, Arjantin Premier Ligi ekiplerinden Independiente forması giyen 18 yaşındaki Ekvadorlu kenar oyuncusu Keny Arroyo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Independiente del Valle kulübünde forma giyen Keny Alexander Arroyo Alvarado'nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır. Keny Arroyo, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için 8 Şubat Cumartesi günü İstanbul'a gelecektir."

KENY ALEXANDER ARROYO ALVARADO KİMDİR?

14 Şubat 2006 tarihinde Ekvador'da dünyaya geldi. Independiente del Valle altyapısında yetişti. Sergilediği başarılı performansla aynı kulüpte A takıma yükselen kanat oyuncusu Arroyo, iki kez Ekvador Milli Takımı forması giydi.