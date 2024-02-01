Beşiktaş, Emir Yaşar\'ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı

Beşiktaş Kulübü, 18 yaşındaki kaleci Emir Yaşar'ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi bünyesinde sürdüren profesyonel futbolcumuz Emir Yaşar'ın sözleşmesi, 2027-2028 sezonu sonuna kadar yenilendi. Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde genç futbolcumuz Emir Yaşar ile bir araya geldi. Aybaba, kulübümüzle sözleşme yenileyen Emir Yaşar'a yeni dönemde başarılar diledi." denildi.
ABD Başkanı Joe Biden, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere karşı yaptırımlar içeren bir başkanlık kararnamesini imzaladı. Kararname, bu tür faaliyetlerde bulunan kişilere ve kuruluşlara ekonomik ve siyasi yaptırımlar uygulanmasını öngörüyor.
Orta Doğu'daki gerilimde Türkiye'nin diplomasi trafiği ve bölgede attığı adımlar ABD merkezli Foreign Affairs dergisinde yer aldı. Derginin Orta Doğu'ya ilişkin analizinde Türkiye vurgusu yapılarak, Türkiye'nin bölgede güvenlik mimarisinin oluşturulmasında kilit role sahip olduğuna dikkat çekildi. Dergi, bölgede güvenliğin artırılması için bir "yeniden başlatma anı" yaşanabileceğine yer vererek, "Türkiye gibi bölgesel güçlerle birlikte bu yeniden başlatma anı yakalanmalı." ifadelerini kullandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde uluslararası bir şirkete ait fabrikada işçiler bir şahıs tarafından rehin alındı. Rehin alınan kişilerden birinin doğum günü olması sebebiyle daha önceden hazırlık yapan iş arkadaşları, saldırganlardan doğum günü kutlamak için izin istedi. Saldırganların izin vermesi üzerine fabrika çalışanlarından birinin doğum günü kutlaması yapıldı.
Fransa Başbakanı Gabriel Attal, çiftçi protestoları nedeniyle tarım sektöründeki memnuniyetsizlikleri gidermek için hükümetin yeni tedbirlerini açıkladı. Attal, çevreci politikalar ve haksız rekabet konularında çiftçilere destek mesajı verirken, gıda egemenliği kurma hedeflerini belirtti. Ayrıca, Fransız çiftçilerin komşu ülkelerden ithal edilen ürünlere karşı korunmasını sağlamak için yasa tasarısı çalışmalarına başlanacağı duyuruldu. Çiftçi sendikaları ise eylem yöntemlerini değiştirme çağrısı yaparak, traktörleriyle yolları trafiğe kapatan çiftçilerden trafik akışına izin verilmesini istedi.
CHP'nin aday göstermediği Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İYİ Parti'nin CHP'yi "teröre alan açmakla" suçladığı afişleri ilçedeki billboardlarda yayınladığı açıklanmıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan Ataşehir Belediyesi iddiaları yalanlayarak, "Firma tarafından ticari amaçla kiralanan bu LED ekranlarda yayımlanan reklam ve ilanlar üzerinde Belediyemizin bir sorumluluğu ve telkini bulunmamaktadır" dedi.
Yerel seçimlerde CHP'den yeniden aday gösterilmeyen ve duruma tepki gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, DEM Parti'den aday olacağı iddialarına açıklık getirdi. Soyer'in basın danışmanı iddialara ilişkin "Adaylıkla ilgili herhangi bir görüşme yok." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'Kahramanlar-48' operasyonunda yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Almanya'da çiftçilerin eylemlerinin ardından toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması üzerine Berlin Brandenburg Havalimanı (BER) ve Köln-Bonn Havalimanı dahil 11 havalimanındaki güvenlik personeli de greve gitti, terminaller boş kaldı. Havalimanlarında bin 100 uçuş iptal edildi.
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