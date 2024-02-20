Beşiktaş, Emirhan Delibaş\'ın sözleşmesini feshetti

Spor

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, 21 yaşındaki hücum oyuncusu Emirhan Delibaş’ın sözleşmesinin “karşılıklı yapılan anlaşmayla” feshedildiğini duyurdu.

Fesih kararı, Delibaş’ın online bir flört uygulamasında hesap açtığı yönünde sosyal medyada dolaşan iddiaların hemen ardından geldi.

BBC Türkçe’nin konuştuğu bir Beşiktaş yetkilisi, sözleşme fesih kararının, "oyuncunun sosyal medyayı kullanma konusunda devam eden hataları nedeniyle alındığını ve flört uygulaması ile ilgili iddiaların da bardağı taşıran son damla olduğunu” söyledi.

Genç futbolcu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda flört uygulamasında hesap açtığı yönündeki iddiaları reddetmişti.

Delibaş, “Sahte hesaplar tarafından yapılan iftiraları reddediyor ve takımıma olan bağlılığımın sorgulanamayacağını belirtmek istiyorum. Beşiktaş benim için bir sorumluluk, sizin sevgi ve desteğiniz her zaman en büyük motivasyonum olmuştur” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak kulüp yetkilisi bunun doğru olmadığını söyledi.

Geçen sezon ilk defa Beşiktaş A Takımı’na yükselen Delibaş, kiralık olarak Göztepe’ye gönderilmişti.

Bu sezon altyapısından yetiştiği Beşiktaş’a geri dönen Delibaş, biri Konferans Ligi ve biri de Süper Lig olmak üzere iki maçta oyuna sonradan girerek toplamda 14 dakika takımının formasını giymişti.

'Oyuncunun tüm alacakları ödendi'

BBC Türkçe’nin konuştuğu, İngiltere’de spor hukukçusu olarak çalışan Anıl Dinçer’e göre her kulübün oyuncuların sosyal medya kullanımlarını kontrol altına alan disiplin talimatları bulunuyor.

Bu talimatlar gereği sadece Beşiktaş özelinde değil, genelde oyuncuların sosyal medya üzerinden kulüpleri aleyhine bir açıklamada bulunamayacaklarının ve provakatif paylaşım yapamayacaklarının belirlendiğini ifade eden Dinçer, “Bu gibi maddeler vardır ama bir flört uygulamasına üye olamaz gibi bir şey yoktur, ben meslek hayatımda hiç böyle bir şey görmedim” dedi.

Ancak Dinçer, söz konusu disiplin talimatının tek taraflı fesih koşullarında geçerli olduğunu, Delibaş’ın sözleşmesinin kulübün oyuncuyla vardığı karşılıklı anlaşma neticesinde feshedildiğini hatırlattı:

"Daha ağır ihlaller yapsa bile, sözleşmenin tek taraflı feshi için oyuncuya üç kez ihtar çekilip, savunmasını alıp, para cezası vermeniz gerekir. Ama Delibaş konusunda zaten tek taraflı bir fesih yok. Karşılıklı anlaşmayla alınmış bir karar."

Beşiktaş yetkilisi, Emirhan Delibaş'ın tüm alacaklarının ödendiğini ve kulübün her zaman oyuncunun yanında olacağını ifade etti.