Beşiktaş Emlakjet, Aliağa Petkimspor'u 70-58 yendi - Son Dakika
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Beşiktaş Emlakjet, Aliağa Petkimspor'u 70-58 yendi

Beşiktaş Emlakjet, Aliağa Petkimspor\'u 70-58 yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 23. haftasında Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 70-58 yenerek galibiyet elde etti. Beşiktaş Emlakjet, etkili bir oyun sergileyerek ilk periyodu 13 sayı farkla önde tamamladı. Aliağa Petkimspor ise ikinci periyotta farkı kapatmaya çalışsa da Beşiktaş Emlakjet, soyunma odasına önde gitti. Üçüncü periyotta Aliağa Petkimspor öne geçse de son periyotta Beşiktaş Emlakjet, 8-0'lık seri yakalayarak galibiyete ulaştı.

17.03.2024 15:07  Güncelleme: 15:10
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Salon: ENKA

Hakemler: Zafer Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Musa Kazım Çetin

Aliağa Petkimspor: Efianayi 9, Yunus Sonsırma 8, Zoriks 11, Aldridge 5, Simmons 12, Emre Tanışan, Starks 7, Mahir Ağva 4, Yavuz Gültekin 2

Beşiktaş Emlakjet: Mathews 16, Allman 19, Mitchell 13, Kerem Konan 2, Delgado 6, Berk Uğurlu 4, Yiğit Arslan 3, Simonovic 3, Samet Yiğitoğlu 4

1. periyot: 9-22

Devre: 30-34

3. periyot: 47-49

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 23. haftasında Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 70-58 yendi.

İlk 2 dakikayı 4-0 üstün geçen rakibi karşısında daha etkili bir oyun sergileyen Beşiktaş Emlakjet, Mitchell'in 9 sayı ürettiği periyodu 13 sayı farkla 22-9 üstün geçti.

İkinci periyoda Simmons, Aldridge ve Zoriks'in bulduğu sayılarla 9-0'lık seriyle başlayan Aliağa Petkimspor, ilk 3 dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 18-22. Kalan bölümde farkı 8 sayıya (28-20) çıkaran Beşiktaş Emlakjet karşısında son bölümde yine etkili bir oyun ortaya koyan Aliağa Petkimspor, farkı 2 sayıya (30-32) indirmesine rağmen Beşiktaş Emlakjet, Allman'ın basketiyle soyunma odasına 34-30 önde gitti.

Üçüncü periyodun başında Efianayi ve Zoriks'in 3 sayılık basketleriyle 36-34 üstünlük kuran Aliağa Petkimspor, 25. dakikayı da 42-39 önde geçti. Üstünlüğü tekrar ele geçiren Beşiktaş Emlakjet, periyodu 49-47 önde tamamladı.

Son 7 dakikasına 52-52 eşitlikle girilen müsabakada Simonovic, Delgado ve Allman'la 8-0'lık seri yakalayan Beşiktaş Emlakjet 8 sayılık farka ulaştı: 60-52. Siyah-beyazlı ekip müsabakadan 70-58 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Emlakjet, Aliağa Petkimspor'u 70-58 yendi - Son Dakika

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