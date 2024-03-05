Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, Dreamland Gran Canaria'ya konuk olacak

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası 8'li final turu müsabakasında yarın İspanya temsilcisi Dreamland Gran Canaria'ya konuk olacak.
Gran Canaria Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak.
Organizasyonda A Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş, 9'ar galibiyet ve mağlubiyet sonucunda 6. sırada yer almıştı.
Oynadığı müsabakaların 12'sini kazanan ve 6'sından yenilgiyle ayrılan Dreamland Gran Canaria ise B Grubu'nu 3. basamakta tamamlamıştı.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak turu geçecek takım, çeyrek finale yükselecek.
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