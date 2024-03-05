Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, Dreamland Gran Canaria'ya konuk olacak - Son Dakika
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Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, Dreamland Gran Canaria'ya konuk olacak

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası 8'li final turunda İspanya temsilcisi Dreamland Gran Canaria'ya konuk olacak. Karşılaşma Gran Canaria Arena'da TSİ 23.00'te başlayacak. Beşiktaş, A Grubu'nda 9 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 6. sırada yer alırken, Dreamland Gran Canaria ise B Grubu'nu 12 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 3. sırada tamamladı. Turu geçecek takım çeyrek finale yükselecek.

05.03.2024 10:27  Güncelleme: 10:29
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Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası 8'li final turu müsabakasında yarın İspanya temsilcisi Dreamland Gran Canaria'ya konuk olacak.

Gran Canaria Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak.

Organizasyonda A Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş, 9'ar galibiyet ve mağlubiyet sonucunda 6. sırada yer almıştı.

Oynadığı müsabakaların 12'sini kazanan ve 6'sından yenilgiyle ayrılan Dreamland Gran Canaria ise B Grubu'nu 3. basamakta tamamlamıştı.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak turu geçecek takım, çeyrek finale yükselecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, Dreamland Gran Canaria'ya konuk olacak - Son Dakika

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