Beşiktaş Emlakjet, Fenerbahçe Beko'yu ağırlıyor - Son Dakika
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Beşiktaş Emlakjet, Fenerbahçe Beko'yu ağırlıyor

Beşiktaş Emlakjet, Fenerbahçe Beko\'yu ağırlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde Beşiktaş Emlakjet ile Fenerbahçe Beko arasındaki üçüncü maç yarın oynanacak. Fenerbahçe Beko, seride 2-0 önde olduğu için galibiyetle finale çıkma şansına sahipken, Beşiktaş Emlakjet ise maçı kazanarak seriyi 2-1'e getirmek istiyor.

02.06.2024 11:49
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Beşiktaş Emlakjet, yarın Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan 2 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak seride 2-0 öne geçen Fenerbahçe Beko, deplasmandan da galibiyetle ayrılması halinde finale yükselecek.

Beşiktaş Emlakjet ise karşılaşmayı kazanması halinde durumu 2-1'e getirecek ve seriyi dördüncü maça taşıyacak.

Kaynak: AA

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