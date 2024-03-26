Salon: Ekinox
Hakemler: Boris Ryzhyk (Ukrayna), Michele Rossi (İtalya), Josip Radojkovic (Hırvatistan)
Mincidelice JL: Lewis 14, Risacher 8, Morgan 4, Mike 16, Kokila 4, Brown 10, Salash 9, Benitez, Massa 10, Julien 11
Beşiktaş Emlakjet: Needham 13, Mathews 4, Mitchell 10, Delgado 15, Kerem Kuthan Konan 4, Allman 4, Berk Uğurlu 2, Yiğit Arslan 8, Berkan Durmaz, Simonovic 14, Samet Yiğitoğlu
1. Periyot: 16-13
Devre: 44-30
3. Periyot: 62-56
Beş faulle çıkanlar: 38.20 Kokila (Mincidelice JL), 37.00 Simonovic, 39.45 Mitchell (Beşiktaş Emlakjet)
Basketbol BKT Avrupa Kupası yarı final serisi ilk maçında Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda Fransa ekibi Mincidelice JL takımına 86-74 mağlup oldu.
Bu sonuçla Mincidelice JL, seride 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği serinin ikinci müsabakası, 29 Mart Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Emlakjet, Mincidelice JL'e mağlup oldu - Son Dakika
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, dört gün önce Macaristan ile oynanan hazırlık maçının 11'inden 9 değişiklik yaparak Avusturya karşısına çıktı. Arda Güler milli takımda ikinci kez 11'de başlarken, Merih Demiral 5 maç sonra 11'e döndü. Türk taraftarlar da maça yoğun ilgi gösterdi.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında deplasmanda Avusturya ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
A Milli Futbol Takımı, Avusturya ile oynadığı hazırlık maçında teknik direktör Vincenzo Montella tarafından Macaristan maçına göre 9 değişiklikle ilk 11'e çıktı. Arda Güler ve Kenan Yıldız da ilk 11'de şans buldu. Türk taraftarlar da Avusturya'da milli takıma büyük destek verdi.
A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki son rakibi Gürcistan oldu. Gürcistan, Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Yolu Play-Off finalinde Yunanistan'ı penaltı atışlarıyla mağlup ederek adını turnuvaya yazdırdı. Türkiye, ilk maçında 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.
EURO 2024'te F Grubu'nda Portekiz ve Çekya'ya aynı grupta yer alan A Milli Takım'ın son rakibi Play-Off'tan geldi. Yunanistan'ı penaltı atışlarında 4-2 yenen Gürcistan, EURO 2024 biletini kaptı. F Grubu'nda mücadele edecek olan Gürcistan, Türkiye'ye rakip oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?