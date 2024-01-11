Beşiktaş Emlakjet, Umana Reyer\'e uzatmada yenildi

Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 14. haftasında Beşiktaş Emlakjet, konuk olduğu İtalya ekibi Umana Reyer'e normal süresi 89-89 biten maçın uzatma periyodunda 106-96 yenildi.

Taliercio Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 20-18 önde tamamlayan ev sahibi takım, soyunma odasına da 52-38 üstün gitti.

Siyah-beyazlılar, ikinci devrede oyunu dengeledi. Umana Reyer'in üçüncü periyodu 67-59 önde geçtiği mücadelenin normal süresi, 89-89 eşitlikle sona erdi. Uzatma periyodunda rakibine üstünlük kuran ev sahibi ekip, karşılaşmayı 106-96 kazandı.

Bu sonuçla Umana Reyer, 5. galibiyetini elde etti. Beşiktaş Emlakjet ise 6. mağlubiyetini yaşadı.