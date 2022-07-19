Beşiktaş, Emrecan Uzunhan'ı KAP'a bildirdi - Son Dakika
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Beşiktaş, Emrecan Uzunhan'ı KAP'a bildirdi

19.07.2022 14:24
Beşiktaş, Emrecan Uzunhan'ı KAP'a bildirdi

Beşiktaş, İstanbulsporlu Emrecan Uzunhan'ın transferi için oyuncunun kendisi ve İstanbulspor ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Beşiktaş, İstanbulsporlu Emrecan Uzunhan'ın transferi için oyuncunun kendisi ve İstanbulspor ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, savunmaya bir takviye daha yaptı. Siyah-beyazlılar, İstanbulspor'un 21 yaşındaki stoperi Emrecan Uzunhan'ın transferi için kulübü ve oyuncuyla görüşmelere başladı.Siyah-beyazlı ekipten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda kendisi ve kulübü İstanbulspor ile görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.


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Beşiktaş Kulübü, İstanbulspor'dan savunma oyuncusu Emrecan Uzunhan'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. Beşiktaş Kulübü, İstanbulspor'dan savunma oyuncusu Emrecan Uzunhan'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. Beşiktaş: 'Profesyonel futbolcu Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda kendisi ve kulübü İstanbulspor ile görüşmelere başlanmıştır.' Beşiktaş: 'Profesyonel futbolcu Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda kendisi ve kulübü İstanbulspor ile görüşmelere başlanmıştır.'
Kaynak: DHA

İstanbulspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Emrecan Uzunhan'ı KAP'a bildirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş, Emrecan Uzunhan'ı KAP'a bildirdi - Son Dakika
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