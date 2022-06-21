'Beşiktaş Engelsiz Sanat Topluluğu' sporcuları Polonya'da 7 madalya kazandı - Son Dakika
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'Beşiktaş Engelsiz Sanat Topluluğu' sporcuları Polonya'da 7 madalya kazandı

21.06.2022 14:32
'Beşiktaş Engelsiz Sanat Topluluğu' sporcuları Polonya'da 7 madalya kazandı

Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu Sporcuları, Polonya'da düzenlenen 'Uluslararası Para Dans Polish Open Turnuvası'nda 7 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu Sporcuları, Polonya'da düzenlenen 'Uluslararası Para Dans Polish Open Turnuvası'nda 7 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

2 ALTIN, 4 GÜMÜŞ, 1 BRONZ MADALYA

17-19 Haziran 2022 tarihlerinde Polonya'nın Lomianki şehrinde 'Uluslararası Para Dans Polish Open Turnuvası düzenlendi. 13 ülkeden 57 sporcunun katıldığı turnuvada Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu sporcuları 2 altın, 4 gümüş, 1 bronz olmak üzere 7 madalya kazandı.

Barış Bayraktar Tek Erkekler Serbest Stil Klas 1 ve Tek Erkekler Standart Latin Klas 1 kategorilerinde Birinci olarak 2 altın madalya kazandı. Abdulkadir Ünal Klas 2 Standart Latinlerde üçüncü, Tek Erkekler Serbest stil klas 2'de ikinci ve partneri Nezihe Koçak Ünal ile yarıştığı Duo Serbest Stil Klas 1 ve Duo Latin klas 1 kategorilerinde gümüş madalya kazandı. Gizem Sarıgöl'de Non-IPC olarak yarıştığı Tek Kadınlar Standart Latin Klas 1 kategorisinde aldığı gümüş madalya ile takımına destek oldu.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş, Polonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Beşiktaş Engelsiz Sanat Topluluğu' sporcuları Polonya'da 7 madalya kazandı - Son Dakika

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