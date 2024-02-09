Beşiktaş, Ernest Muci'nin transferi için Legia Varşova ile görüşmelere başladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Ernest Muci'nin transferi için Legia Varşova ile görüşmelere başladı

Beşiktaş, Ernest Muci\'nin transferi için Legia Varşova ile görüşmelere başladı

Beşiktaş, Arnavut futbolcu Ernest Muci'nin transferi konusunda kulübü Legia Varşova ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

09.02.2024 14:27
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Beşiktaş, Arnavut futbolcu Ernest Muci'nin transferi konusunda kulübü Legia Varşova ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Kaynak: AA

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