Beşiktaş EuroCup\'ta 8. Galibiyetini Aldı

EuroCup A Grubu 15. hafta maçında Beşiktaş Fibabanka, Litvanya ekibi BC Wolves Vilnius'u 79-77 mağlup etti. Siyah-beyazlılar EuroCup'ta 8. galibiyetini elde etti.
Salon: Fibabanka Spor Kompleksi
Hakemler: Josephe Bissang (Fransa), Sergio Silva (Portekiz), Leandro Lezcano (Arjantin)
Beşiktaş Fibabanka: Jonah Mathews 27, Kelan Martin 10, Berk Uğurlu 20, Dustin Sleva 10, Emanuel Terry, Derek Needham 2, Kyle Allman, Yiğit Arslan 3, Conor Morgan 5, Uros Plavsic, Kerem Konan 2
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
BC Wolves Vilnius: Anthony Cowan Jr 22, Jeffery Taylor 2, Marek Blazevic 10, Regimantas Miniotas 14, Kristupas Zemaitis 2, Andrew Andrews 4, Arnoldas Kulboka 11, Garrison Brooks 2, Tre Shawn Thurman 7, Matas Jogela 3
Başantrenör: Alessandro Magro
1. Periyot: 23-22 (Beşiktaş lehine)
Devre: 40-40
3. Periyot: 52-59 (BC Wolves Vilnius lehine) - İSTANBUL
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