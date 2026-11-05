Beşiktaş, EuroLeague'de 34. maçında Zalgiris ile saat 20.00'de karşılaşacak - Son Dakika
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Beşiktaş, EuroLeague'de 34. maçında Zalgiris ile saat 20.00'de karşılaşacak

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Beşiktaş, EuroLeague'de 34. kez sahaya çıkacağı 10. hafta maçında yarın saat 20.00'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Zalgiris ile karşılaşacak. Son olarak Virtus Bologna'yı 103-101 yenen siyah-beyazlı takım, Zalgiris'i mağlup ederek üst üste ikinci galibiyeti hedefliyor.

Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 10. haftasında yarın sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris ile karşılaşacak.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Siyah-beyazlı basketbol takımı, ikinci kez yer aldığı ligde bu sezon 9 maçta 4 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı.

Zalgiris ise 5 galibiyet alırken 4 kez sahadan mağlup ayrıldı.

Organizasyonda son olarak Virtus Bologna'yı deplasmanda 103-101 yenen Beşiktaş, Litvanya temsilcisini de mağlup ederek üst üste ikinci galibiyeti hedefliyor.

Avrupa Ligi'nde 34. maç

Siyah-beyazlı takım, Zalgiris maçıyla Basketbol Avrupa Ligi'nde 34. kez sahaya çıkacak.

Beşiktaş, 2012-13 sezonunda o dönem her biri 6 takımlı 4 grupta oynanan EuroLeague grup aşamasında 5, son 16 turunda 2 olmak üzere 7 galibiyet elde etti.

Organizasyona son 16 turunda veda eden siyah-beyazlılar, 24 müsabakada 17 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş, 9 haftası geride kalan Avrupa Ligi'nde bu sezon 4 galibiyet, 5 yenilgi aldı.

Kaynak: AA
BasketbolTurkcellBeşiktaşSporSon Dakika

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