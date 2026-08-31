Beşiktaş Evinde İki Galibiyet Aldı

Beşiktaş, bu sezon Trendyol Süper Lig'de sahasında oynadığı iki maçta da galip gelmesini bildi.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, evinde oynadığı Eyüpspor ve Çorum FK maçlarında puan kaybetmedi.

Siyah-beyazlılar, gelecek hafta deplasmanda Fenerbahçe ile derbi maçına çıkacak.