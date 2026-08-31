Beşiktaş Evinde İki Galibiyet Aldı
Beşiktaş, Süper Lig'deki iki iç saha maçını da kazanarak Çorum FK'yı 6-2 yendi.
Beşiktaş, bu sezon Trendyol Süper Lig'de sahasında oynadığı iki maçta da galip gelmesini bildi.
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, evinde oynadığı Eyüpspor ve Çorum FK maçlarında puan kaybetmedi.
Siyah-beyazlılar, gelecek hafta deplasmanda Fenerbahçe ile derbi maçına çıkacak.
Kaynak: İHA
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