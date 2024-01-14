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Beşiktaş, Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleşen antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak yapıldı. Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Beşiktaş, Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı
14.01.2024 - 13:52,
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İSTANBUL,

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Dünkü maçta oynayan futbolcular, rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşuları ve koordinasyon çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Eyüpspor maçının hazırlıklarını, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girecek.

Kaynak: DHA
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