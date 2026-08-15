Beşiktaş, Eyüpspor Maçına Hazır - Son Dakika
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Beşiktaş, Eyüpspor Maçına Hazır

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Beşiktaş, Eyüpspor ile oynayacağı maça yönelik antrenmanı tamamladı, mücadele yarın 21.30'da.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Eyüpspor ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapılan antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı.

Isınma koşularıyla başlayan idman, duran top ve tam sahada yapılan taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Beşiktaş, ligin ilk haftasında yarın Eyüpspor'u Tüpraş Stadı'nda ağırlayacak. Saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Kaynak: AA

Eyüpspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Eyüpspor Maçına Hazır - Son Dakika

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