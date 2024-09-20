Beşiktaş Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Pazar günü sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başladığı belirtildi.
Pas çalışmasıyla devam eden idmanın taktiksel çift kale maçla sona erdiği ifade edildi.
Beşiktaş, Eyüpspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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