Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında bugün oynanacak Eyüpspor- Beşiktaş karşılaşmasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Kehlet oldu.
Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçında Beşiktaş, bugün Eyüpspor'a konuk olacak. Zorlu müsabakayı Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Metoğlu'nun yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Samet Çiçek yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Fatih Tokail olacak.
Mücadelede VAR koltuğunda Danimarkalı Jakob Kehlet oturacak. Kehlet'e, AVAR'da Ömer Faruk Turtay eşlik edecek. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Eyüpspor Maçında VAR Kehlet - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?