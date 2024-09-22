Beşiktaş, Eyüpspor'u 1-0 Geçti

Spor

Stat: Tüpraş

Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Bahtiyar Birinci

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson Fernandes, Al Musrati, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile

ikas Eyüpspor: Berke Özer, Dubois, Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin, Melih Kabasakal, Emre Akbaba, Midtsjö, Saiz, Ahmed Kutucu, Thiam

Gol: Dk. 20 Rashica (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 6 Robin Yalçın (ikas Eyüpspor)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

12. dakikada Caner Erkin'in uzun pasında ceza yayında topu kontrol eden Thiam, penaltı noktası civarından şutunu çekti. Kaleci Mert Günok, iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

17. dakikada Midtsjö'nün Al Musrati'den topu kapmasının ardından meşin yuvarlağı önünde bulan Saiz, ceza yayı civarından şutunu çekti. Kaleci Mert, topu kornere çeldi.

20. dakikada Beşiktaş öne geçti. Joao Mario, topu rakip oyuncudan kaptıktan sonra ceza yayında bulunan Rashica'ya pasını aktardı. Rashica'nın şutunda meşin yuvarlak, kalecinin sağından geçerek fileleri havalandırdı: 1-0.

24. dakikada Rafa Silva'nın pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Rashica, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında bulunan Immobile'ye aktardı. Immobile'nin bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer, topu çeldi. Eyüpspor savunması, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Müsabakanın ilk yarısı, siyah-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.