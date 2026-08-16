Beşiktaş, Eyüpspor'u 1-0 Önde Bitirdi
Beşiktaş, Süper Lig sezonunun ilk haftasında Eyüpspor'u 1-0 önde tamamladı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Eyüpspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
25. dakikada gelişen Beşiktaş atağında, Junior Olaitan'ın ceza sahası dışı sağ tarafından topu havalandırarak savunma arkasına gönderdiği pasa iyi hareketlenen Vaclav Cerny, gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
33. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Rıdvan Yılmaz'ın ceza sahasına ortasında arka direkte hareketlenen Cerny'nin, altıpas çizgisi önünden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Moldovan meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Anıl Usta, Hüseyin Aylak
Beşiktaş: Alexander Nübel, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Emmanuel Agbadou, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Vaclav Cerny, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, Leandro Trossard, Semih Kılıçsoy
Yedekler: Doğan Alemdar, Kassoum Ouattara, Emirhan Topçu, Amir Murillo, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-Gyu Oh, İlhan Fakılı
Teknik Direktör: Vincenzo Italiano
Eyüpspor: Horatiu Moldovan, Talha Ülvan, Jawad El Yamiq, Zak Jules, Calegari, Chandrel Massanga, Konrad Michalak, Abdelhamid Sabiri, David Costa, Lenny Pintor, Ahmed Abdullahi
Yedekler: Emre Bilgin, Arda Yavuz, Anıl Yaşar, Berhan Kutlay Şatlı, Ömer Ahmet Ceyhan, Charles-Andre Raux Yao, Hamza Akman, Mete Kaan Demir, Yusuf Baras, Bilal Boutobba
Teknik Direktör: Özhan Pulat
Gol: Vaclav Cerny (dk. 25) (Beşiktaş)
Sarı kart: David Costa (Eyüpspor)
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