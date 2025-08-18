Beşiktaş, Eyüpspor\'u Yenerek 4\'te 4 Yaptı

Beşiktaş, sezonun açılış maçında sahasında karşılaştığı Eyüpspor'u mağlup ederek rakibine karşı 4. maçında 4. galibiyetini elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda Eyüpspor'u ağırlayan Beşiktaş, rakibini Tammy Abraham ve Rafa Silva'nın attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Kartal bu sonuçla eflatun-sarılı rakibiyle karşılaştığı 4. resmi müsabakadan da galip ayrılmayı başardı.

Siyah-beyazlılar, geçen sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor'u sahasında 2-1, deplasmanda da 3-1'lik skorlarla yenmişti. İki ekip 2023-2024 sezonunda ise Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelirken Beşiktaş, rakibini 4-0'la geçmişti. - İSTANBUL