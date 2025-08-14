Beşiktaş, Fahri Kerem Ay'ı İstanbulspor'a kiraladı

Beşiktaş, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Fahri Kerem Ay'ın sezon sonuna dek 1. Lig ekibi İstanbulspor'a kiralandığını duyurdu.
Konuyla ilgili siyh-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fahri Kerem Ay'ın 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda İstanbulspor'la anlaşmaya varılmıştır. Fahri Kerem Ay'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi. - İSTANBUL
