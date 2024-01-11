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Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleşen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmalarını içeriyordu. Siyah-beyazlılar, yarın yapacakları antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarını sürdürdü
11.01.2024 - 22:10,  Güncelleme: 22:11
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşularıyla başlayan idman, koordinasyon çalışması ve taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak tesislerde kampa girecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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