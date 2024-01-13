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Beşiktaş - Fatih Karagümrük Maçının İlk Yarısı Golsüz Tamamlandı - Son Dakika
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Beşiktaş - Fatih Karagümrük Maçının İlk Yarısı Golsüz Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile Fatih Karagümrük arasındaki maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İlk yarıda her iki takım da gol bulmakta zorlandı ve takımlar soyunma odasına beraberlikle gitti.

Beşiktaş - Fatih Karagümrük Maçının İlk Yarısı Golsüz Tamamlandı
13.01.2024 - 20:04,  Güncelleme: 20:07
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- Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy, sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Emre ayaklarıyla topu kornere çeldi.

6. dakikada topla ceza sahasına giren Semih'in altıpasa ortasında Salih topu Rashica'ya indirdi. Rashica'nın dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

16. dakikada Salih Uçan savunmadan kaptığı topu savunma arkasındaki Cenk Tosun'a aktardı. Cenk'in ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.

37. dakikada sol kanattan Rashica'nın kullandığı serbest vuruşta Cenk Tosun, penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta top üst direkten döndü. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası dışı sol çaprazında kapan Salih Uçan'ın ortasında doğrudan kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Emre kornere çeldi.

38. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda kaleci Emre boşa çıktı. Ceza sahası içi sağ çaprazda topu kontrol eden Salih Uçan'ın bekletmeden vuruşunda Kourbelis, meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

44. dakikada Can Keleş'in sol kanattan sert ortasında Lasagna'nın vole vuruşunda kaleci Mert topu çelerken, seken topu savunma uzaklaştırdı.

44. dakikada kendi yarı alanından kaptığı topla ceza sahasına giren Gedson Fernandes'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşunda kaleci Emre Bilgin gole izin vermedi.

Hakemler: Mert Güzenge, Serkan Olguncan, Bahtiyar Birinci

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Bakhtiyor Zaynutdinov, Umut Meraş, Amir Hadziahmetovic (Demir Ege Tıknaz dk.

Kaynak: İHA
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