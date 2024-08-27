Beşiktaş, Felix Uduokhai'yi kiralık olarak kadrosuna kattı - Son Dakika
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Beşiktaş, Felix Uduokhai'yi kiralık olarak kadrosuna kattı

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Beşiktaş, Bundesliga ekiplerinden FC Augsburg forması giyen Felix Uduokhai'yi 2024-2025 sezonu sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

27.08.2024 20:15
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- Beşiktaş, Felix Uduokhai'yi kiralık olarak kadrosuna kattı

İSTANBUL - Beşiktaş, 26 yaşındaki Alman savunma oyuncusu Felix Uduokhai'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni sezon kadro yapılandırma çalışmalarına devam eden Beşiktaş, son olarak Bundesliga ekiplerinden FC Augsburg forması giyen Nijerya asıllı Alman stoper Felix Uduokhai'yi 2024-2025 sezonu sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Felix Uduokhai'nin satın alma opsiyonuyla birlikte 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Augsburg kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Felix Uduokhai'ye şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Kariyeri boyunca Almanya dışına çıkmayan Felix Uduokhai, 1860 Münih, Wolfsburg ve Augsburg takımlarının formasını giydi. Toplam 251 müsabakada görev alan Nijerya asıllı Alman savunmacı, söz konusu maçlarda 12 kez de rakip fileleri sarsmayı başardı.

Sağlık kontrolleri kapsamında detaylı kan tetkikleri yapılan Uduokhai; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Kaynak: İHA

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