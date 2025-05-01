Beşiktaş Fenerbahçe Derbisi İçin Hazırlanıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.
Oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başladıkları idmanın, taktik çalışma ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandığı kaydedildi.
Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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