Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisi İstatistiklerle Dolup Taşıyor - Son Dakika
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Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisi İstatistiklerle Dolup Taşıyor

Beşiktaş, 5. sırada; Fenerbahçe ise 2. sırada. İki takımın ligdeki istatistikleri dikkat çekiyor.

06.12.2024 11:16
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın oynanacak derbi maçta rakip olacak Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin lig istatistikleri dikkati çekiyor.

Ev sahibi Beşiktaş, bu sezon geride kalan 13 karşılaşmada 6 galibiyet 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken 22 puanla 5. sırada yer aldı.

Siyah-beyazlılar, bu süreçte 22 gol atarken kalesinde 15 gol gördü ve +7 averaj sahibi oldu.

Beşiktaş, bu sezon seyircisi önünde ligde 6 maça çıkarken, oynadığı ilk 4 müsabakayı kazandı. Siyah-beyazlılar, son 2 iç saha maçında ise mağlubiyet yaşadı.

Konuk Fenerbahçe ise bu sezon teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde geride kalan 13 maçta 10 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşarken 32 puan topladı ve 2. sıraya yerleşti.

Sarı-lacivertliler söz konusu süreçte 36 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü ve +24 averaj yakaladı.

Elde ettiği bu istatistiklerle ligin en çok gol atan ve en az gol yiyen takımı konumunda bulunan Fenerbahçe, deplasmanda ise uzun süredir çok etkili bir performans sergiliyor.

Geçtiğimiz sezon ligde 19 deplasman maçına çıkan Fenerbahçe, hiçbir mağlubiyet yaşamazken, sadece 3 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler, geride kalan sezonda deplasmanlarda elde ettiği bu istatistiği bu sezonda da sürdürdü. Fenerbahçe, ligde geride kalan süreçte 7 deplasman maçı oynarken yine yenilmedi ve sadece 2 beraberlik yaşadı.

Beşiktaş maçlara iyi başlıyor

Beşiktaş, bu sezon gol yollarında ilk yarılarda daha etkili bir performans ortaya koydu.

Siyah-beyazlılar, müsabakaların ilk yarılarında 14 gol atarken, ikinci yarılarda sadece 8 gol bulabildi.

Aynı süreçte ilk yarılarda kalesinde 6 gol gören Beşiktaş, ikinci yarılarda ise 9 gole engel olamadı.

4 maçtır ikinci yarılarda sessiz

Beşiktaş'ın maçların ikinci yarısındaki kötü performansı son 4 haftada zirve yaptı.

Söz konusu son 4 maçın ikinci yarılarında gol atamayan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 5 gole engel olamadı.

Fenerbahçe gol bulmakta zorluk çekmiyor

Süper Lig'de geride kalan süreçte en çok gol atan ekip olan Fenerbahçe, her iki devrede de gol üretmekte zorlanmadı.

Ligde şu ana dek 36 golü bulan sarı-lacivertliler, ilk yarılarda 15, ikinci yarılarda ise 21 kez rakip fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe, söz konusu dönemde ilk yarılarda sadece 4 gol yerken, ikinci devrelerde 8 gole engel olamadı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisi İstatistiklerle Dolup Taşıyor - Son Dakika

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