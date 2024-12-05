Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisi Kart Rekoru - Son Dakika
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Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisi Kart Rekoru

İki takımın son 30 derbisinde toplam 19 kırmızı ve 185 sarı kart gösterildi. Beşiktaş daha hırçın.

05.12.2024 11:16
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü karşılaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında son dönemde yapılan derbilerde sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor.

İki takım arasında oynanan son 30 müsabakada hakemler, toplam 19 kırmızı ve 185 sarı kart gösterdi.

Beşiktaş daha "hırçın"

Rekabetteki son 30 derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre daha "hırçın" bir görüntü ortaya koydu.

Siyah-beyazlı futbolculara, bu maçlarda 13 kırmızı ve 96 sarı olmak üzere toplam 109 kart gösterildi.

İki ekip arasında geçen sezonun 34. haftasında oynanan son derbide siyah-beyazlı takım, 25. dakikada Al-Musrati'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmış, Necip Uysal, Rachid Ghezzal ve Omar Colley de sarı kartla cezalandırılmıştı.

Fenerbahçe'ye 6 kırmızı, 89 sarı kart

Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 30 derbide 95 kez kart gördü. Sarı-lacivertli futbolculara, söz konusu maçlarda 6 kırmızı, 89 da sarı kart çıktı.

Sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibi karşısında oynadığı son 8 lig maçında kırmızı kart görmedi.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında müsabakayı 10 kişi tamamladığı son karşılaşma, 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında oynandı.

Pandemi sebebiyle liglere ara verilirken, iki takım 19 Temmuz 2020'de Beşiktaş'ın sahasında karşılaşmış, maçın 25. dakikasında Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Vedat Muriqi direkt kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

Son 8 derbide 57 kart çıktı

İki takım arasında yapılan son 8 müsabakada futbolcular, 3 kırmızı ve 54 sarı kartla cezalandırıldı.

Süper Lig 2020-2021 sezonunda iki takım arasındaki ilk derbide Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 yenerken, hakem Tugay Kaan Numanoğlu 1 kez kırmızı, 8 kez ise sarı kartına başvurdu.

Aynı sezonda Vodafone Park'ta oynanan derbide ise ekipler 1-1 berabere kalırken, hakem Halil Umut Meler 7 kez sarı kart gösterdi.

2021-2022 sezonun ilk yarısında rakiplerin 2-2 berabere kaldığı müsabakada hakem Fırat Aydınus, 7 kez sarı kartına başvurdu. Ekiplerin söz konusu sezonun ikinci yarısındaki maçı ise 1-1 berabere sonuçlanırken, hakem Arda Kardeşler 9 kez sarı kart uygulamasına gitti.

2022-2023 sezonunun ilk yarısında oynanan müsabakada rakipler ikişer kez sarı kart gördü. Aynı sezonun rövanş maçı ise uzun süre unutulmayacak bir karşılaşmaya sahne oldu. Söz konusu derbide Fenerbahçe 1-0 öne geçtikten sonra Beşiktaş 10 kişi kaldı ve Fenerbahçe penaltı kazandı. Sarı-lacivertliler penaltıdan yararlanamazken, siyah-beyazlılar 10 kişi geriden gelerek deplasmanda rakibini 4-2 mağlup etti. Bahse konu karşılaşmada Beşiktaş'a 1 kırmızı kartın yanı sıra, her iki ekibe de 3'er sarı kart gösterildi.

Geçen sezon ligin ilk yarısında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan müsabakada siyah-beyazlılara 5, Fenerbahçe'ye ise 4 sarı kart çıktı. Ligin ikinci yarısındaki maçı Beşiktaş 10 kişiyle tamamlarken, futbolcuları 3 de sarı kart gördü. Fenerbahçe'de ise tek sarı kart Bright-Osayi Samuel'e çıktı.

Son 8 derbide sarı-lacivertli takım maçları 11 kişiyle tamamlarken, çıkan 3 kırmızı kartı da Beşiktaşlı oyuncular gördü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisi Kart Rekoru - Son Dakika

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