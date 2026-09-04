Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi öncesi son antrenmanını Italiano yönetiminde yaptı - Son Dakika
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Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi öncesi son antrenmanını Italiano yönetiminde yaptı

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi öncesi son antrenmanını Italiano yönetiminde yaptı
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Italiano yönetimindeki idmanda yeni transfer Ümit Akdağ da takımla ilk kez çalıştı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak yapıldı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve duran top çalışmasının ardından gerçekleştirilen taktik çalışmayla sona erdi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Ümit Akdağ da takımla ilk antrenmanına çıktı.

Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın saat 20.00'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi öncesi son antrenmanını Italiano yönetiminde yaptı - Son Dakika

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