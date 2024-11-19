Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), kulüplerden gelen yoğun hakem şikayetleri üzerine önemli bir karara imza attığı konuşuluyor.
Akşam gazetesinin TFF'ye yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre; 7 Aralık Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe derbisine yabancı VAR hakemi getirmek için görüşmeler başladı.
İlk olarak derbide görevlendirilecek olan yabancı VAR hakeminin, Süper Lig'in ikinci yarısında tüm müsabakaları kapsayabileceği de öne sürüldü.
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de yabancı VAR hakemi dönemi başlıyor: İlk deneme derbide - Son Dakika
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