Süper Lig'de yabancı VAR hakemi dönemi başlıyor: İlk deneme derbide - Son Dakika
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Spor

Süper Lig'de yabancı VAR hakemi dönemi başlıyor: İlk deneme derbide

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun, hakem şikayetleri üzerine yabancı VAR hakemine geçiş yapmayı planladığı iddia edildi. İddialara göre, bu uygulama ilk olarak 7 Aralık'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde başlatılacak. Yabancı VAR hakeminin, Süper Lig'in ikinci yarısında tüm müsabakaları kapsayabileceği belirtildi.

19.11.2024 13:27  Güncelleme: 14:02
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), kulüplerden gelen yoğun hakem şikayetleri üzerine önemli bir karara imza attığı konuşuluyor.

İLK KEZ DERBİDE UYGULANACAK

Akşam gazetesinin TFF'ye yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre; 7 Aralık Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe derbisine yabancı VAR hakemi getirmek için görüşmeler başladı.

İlk olarak derbide görevlendirilecek olan yabancı VAR hakeminin, Süper Lig'in ikinci yarısında tüm müsabakaları kapsayabileceği de öne sürüldü.

Süper Lig\'de yabancı VAR hakemi dönemi başlıyor: İlk deneme derbide
Fatih Kocatürk
Fatih Kocatürk
Sondakika.com - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Hasan Arat, Var Odası, Beşiktaş, Aralık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de yabancı VAR hakemi dönemi başlıyor: İlk deneme derbide - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Abuzer Yavuz:
    bakalım fenerbahçe şimdi nasıl ağlayacak 61 2 Yanıtla
  • Halil İbrahim Tüfekçi:
    Geçen sene de uygulandı Yabancı Var 15 0 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    80 milyon nüfus olan ülkede hiç mi dürüst hakem çıkmaz ,bu bizim ayıbımız olmalı . "Sistem ,yapı" vs vs ,yabancı da gelse bozar . 2 0 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    Bizim hakemlerde VAR ‘a yabancı zaten. 0 0 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    bundada başarısız olan fenerbahce uzaylı hakem talebinde bulundu haberleri yakındır. 0 0 Yanıtla
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