Süper Lig\'de yabancı VAR hakemi dönemi başlıyor: İlk deneme derbide

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), kulüplerden gelen yoğun hakem şikayetleri üzerine önemli bir karara imza attığı konuşuluyor.

İLK KEZ DERBİDE UYGULANACAK

Akşam gazetesinin TFF'ye yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre; 7 Aralık Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe derbisine yabancı VAR hakemi getirmek için görüşmeler başladı.

İlk olarak derbide görevlendirilecek olan yabancı VAR hakeminin, Süper Lig'in ikinci yarısında tüm müsabakaları kapsayabileceği de öne sürüldü.