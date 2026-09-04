Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinden 3 puanla ayrılıp çıkışını sürdürmek istiyor - Son Dakika
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Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinden 3 puanla ayrılıp çıkışını sürdürmek istiyor

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun ilk derbisinde siyah-beyazlılar, sakat veya cezalı oyuncu bulunmadan 3 puan hedefliyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Süper Lig'de 2 galibiyet, 1 yenilgi ile haftaya 6 puanla 3. sırada girdi.

Ligde geçen hafta Arca Çorum FK'yi 6-2 yenen Beşiktaş, derbiden 3 puanla ayrılarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe derbisi öncesinde siyah-beyazlılarda sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Vincenzo Italiano'nun ilk derbisi

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Vincenzo Italiano, Türkiye kariyerindeki ilk derbi sınavını verecek.

Beşiktaş ile sezona üst üste galibiyetlerle başlayan Italiano, Fenerbahçe karşısında 3 puana ulaşarak ilk derbisini kazanmanın hesaplarını yapıyor.

Vaclav Cerny formda

Beşiktaş'ta zorlu derbi öncesi Çek kanat oyuncusu Vaclav Cerny'nin performansı dikkati çekiyor.

Süper Lig'de sezona 3 maçta 2 golle başlayan Cerny, Fenerbahçe derbisinde teknik direktör Vincenzo Italiano'nun en güvendiği isimlerden biri.

Eyüpspor müsabakasının ardından Çorum FK maçını da boş geçmeyen Çek oyuncu, Avrupa kupalarında ise 1 gol kaydetti.

Öte yandan Vaclav Cerny, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 5 karşılaşmada 4 gol atmayı başardı.

Dusan Vlahovic, son maçta hat-trick yaptı

Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, ligde geçen hafta oynanan Çorum FK maçında 3 golle yıldızlaştı.

Siyah-beyazlı kariyerindeki ilk gollerini Karadeniz ekibine atan Vlahovic, yaptığı hat-trick ile galibiyette ön plana çıkan isim oldu.

26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe derbisinde de Vincenzo Italiano'nun en gol yollarındaki en büyük kozu durumunda.

Yeni transfer Ümit Akdağ, forma bekleyecek

Beşiktaş'ta yeni transfer Ümit Akdağ, derbide görev verilmesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

Dün İstanbul'a gelen ve lisansı çıkarılan futbolcunun maç kadrosunda olması bekleniyor.

Geçen sezonki derbiler

Beşiktaş, Fenerbahçe ile geçen sezon oynadığı 3 derbide 1 galibiyet aldı.

Siyah-beyazlı takım, ligin ilk yarısında evinde 3-2, ikinci devrede ise deplasmanda 1-0 kaybetti.

İki takımın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki randevusunda ise Beşiktaş, deplasmanda rakibini 2-1 yendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinden 3 puanla ayrılıp çıkışını sürdürmek istiyor - Son Dakika

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