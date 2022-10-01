Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisindeki muhtemel on biri şu şekilde: "Ersin - Rosier - Tayyip Talha (Necip) - Saiss - Masuaku - Josef - Gedson - Salih - Muleka - Redmond (Cenk) - Weghorst."

Kaynak: DHA

Valerien Ismael, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine hazır - Son Dakika

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