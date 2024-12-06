Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisine Hazır

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbinin hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas çalışması ve çift kale taktik maç yaptı.
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında TÜPRAŞ Stadı'nda oynanacak derbi mücadelesi saat 19.00'da başlayacak.
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