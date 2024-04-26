Beşiktaş, Fenerbahçe derbisini statta izleyecek taraftarları için bilgilendirme yaptı

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbiyi statta izleyecek taraftarları için bilgilendirmede bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı konuk takım tribününde takip edecek siyah-beyazlı taraftarların saat 14.00'ten itibaren Tüpraş Stadı'nda toplanmaları gerektiği belirtildi.

Taraftarların saat 15.00'te kulüp tarafından tahsis edilecek otobüslerle Ülker Stadı'na hareket edeceği aktarıldı. Şehir dışından gelecek siyah-beyazlı taraftarların stada bireysel giriş yapmalarına izin verilmeyeceği kaydedildi.