Beşiktaş, Fenerbahçe derbisini statta izleyecek taraftarları için bilgilendirme yaptı - Son Dakika
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Beşiktaş, Fenerbahçe derbisini statta izleyecek taraftarları için bilgilendirme yaptı

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisini statta izleyecek taraftarları için bilgilendirme yaptı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbiyi statta izleyecek taraftarları için bilgilendirmede bulundu. Siyah-beyazlı kulüp, konuk takım tribününde yer alacak taraftarların saat 14.00'ten itibaren Tüpraş Stadı'nda toplanmaları gerektiğini duyurdu. Taraftarlar, saat 15.00'te kulüp tarafından tahsis edilecek otobüslerle Ülker Stadı'na hareket edecekler.

26.04.2024 15:11
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbiyi statta izleyecek taraftarları için bilgilendirmede bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı konuk takım tribününde takip edecek siyah-beyazlı taraftarların saat 14.00'ten itibaren Tüpraş Stadı'nda toplanmaları gerektiği belirtildi.

Taraftarların saat 15.00'te kulüp tarafından tahsis edilecek otobüslerle Ülker Stadı'na hareket edeceği aktarıldı. Şehir dışından gelecek siyah-beyazlı taraftarların stada bireysel giriş yapmalarına izin verilmeyeceği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Fenerbahçe derbisini statta izleyecek taraftarları için bilgilendirme yaptı - Son Dakika

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