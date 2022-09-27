Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti

27.09.2022 19:29
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti

Rachid Ghezzal antrenman öncesinde bireysel bir çalışma gerçekleştirdiNathan Redmond eli bandajlı bir şekilde takımdan ayrı çalıştıAli DANAŞ / İSTANBUL, - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, iki günlük iznin ardından bu akşam...

Rachid Ghezzal antrenman öncesinde bireysel bir çalışma gerçekleştirdi

Nathan Redmond eli bandajlı bir şekilde takımdan ayrı çalıştı

Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, iki günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Milli takımlarda bulunan Emre Bilgin, Berkay Vardar, Kevin N'Koudou, Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Romain Saiss ve Wout Weghorst'un yanı sıra sakatlığı bulunan Atiba antrenmanda yer almadı. Antrenman öncesinde Rachid Ghezzal, bireysel bir çalışma gerçekleştirirken Nathan Redmond ise kolu bandajlı bir şekilde takımdan ayrı çalıştı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan idman, koşu ve pas çalışması sonrası yapılan minyatür kale maçla tamamlandı. Antrenmanı başkan Ahmet Nur Çebi ve Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı da takip etti.

Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına, yarın saat 11.00 ve 13.30'da yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

YORUMLAR
500
Beşiktaş Teknik Direktörü Ismael yanıtladı! Ghezzal ve Redmond derbide forma giyebilecek mi? Beşiktaş Teknik Direktörü Ismael yanıtladı! Ghezzal ve Redmond derbide forma giyebilecek mi? Derbi öncesi Fenerbahçe taraftarını üzecek haber! Sarı lacivertli taraftarlar Vodafone Park'a alınmayacak Derbi öncesi Fenerbahçe taraftarını üzecek haber! Sarı lacivertli taraftarlar Vodafone Park'a alınmayacak Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları
Kaynak: DHA

Rachid Ghezzal, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:54 Gece yarısı gizemli bir telefon alan sosyal medya fenomeninin cesedi bulundu
23:53 Mersin'deki saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in son ana kadar çatıştığı görüntüler ortaya çıktı
23:13 Gölcük Donanma'da iş kazası! 1 asker şehit olurken 1 asker de yaralandı
22:59 Ünlü oyuncu Cüneyt Mete'nin 18 yaş küçük eşini görenler şaşkınlık yaşadı
22:57 ABD'nin yaptırım uyarıları sonrası kamu bankaları da Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı
22:44 İYİ Partili vekilin Ankara Büyükşehir'den ihale almasına Meral Akşener'den yorum: Ahlaki olarak doğru değil
22:29 Fatih Terim'den Galatasaray değerlendirmesi: Biraz sabır gerek
22:11 Suudi Arabistan kabinesi değişti! Prens Selman Başbakan oldu
22:14 Boşanacakları öne sürülmüştü! Ebru Şallı ve Uğur Akkuş el ele ortaya çıktı
22:13 İYİ Parti lideri Akşener'den Cumhurbaşkanı adaylığı için dikkat çeken sözler: Yavaş ve İmamoğlu'na itirazımız yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2022 00:10:33. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement