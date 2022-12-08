Ezeli rakibi, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusunu radarına aldı! Bedelsiz renklerine bağlayacaklar - Son Dakika
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Ezeli rakibi, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusunu radarına aldı! Bedelsiz renklerine bağlayacaklar

08.12.2022 14:41

Beşiktaş, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon bitiminde sona erecek olan Miha Zajc'ı radarına aldı. Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki futbolcuyu sarı-lacivertlilerle yeni sözleşme imzalamaması halinde bedelsiz olarak renklerine bağlamak istiyor.

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de Miha Zajc, yeterli süreyi alamayan futbolcuların başında geliyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcuya sürpriz bir talip çıktı.

BEŞİKTAŞ, ZAJC'IN DURUMUNU TAKİP EDİYOR

Fanatik'in haberine göre, Beşiktaş, Fenerbahçe'nin yıldızı Miha Zajc'ı renklerine bağlamak istiyor. Sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 28 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlıların radarına girmiş durumda.

BEDELSİZ GİDEBİLİR

Fenerbahçe ile yeni sözleşme konusunda henüz bir görüşme yapmayan Zajc, önümüzdeki sezonda bedelsiz olarak Beşiktaş'ın yolunu tutabilir.

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Son Dakika Spor Ezeli rakibi, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusunu radarına aldı! Bedelsiz renklerine bağlayacaklar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ezeli rakibi, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusunu radarına aldı! Bedelsiz renklerine bağlayacaklar - Son Dakika
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