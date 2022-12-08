Ezeli rakibi, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusunu radarına aldı! Bedelsiz renklerine bağlayacaklar

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de Miha Zajc, yeterli süreyi alamayan futbolcuların başında geliyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcuya sürpriz bir talip çıktı.
Fanatik'in haberine göre, Beşiktaş, Fenerbahçe'nin yıldızı Miha Zajc'ı renklerine bağlamak istiyor. Sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 28 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlıların radarına girmiş durumda.
Fenerbahçe ile yeni sözleşme konusunda henüz bir görüşme yapmayan Zajc, önümüzdeki sezonda bedelsiz olarak Beşiktaş'ın yolunu tutabilir.
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