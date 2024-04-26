Beşiktaş, Fenerbahçe maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın Fenerbahçe'yle deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanın yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdüğü belirtildi.
Isınma koşuları ve 5'e 2 çalışmalarıyla başlayan antrenmanın taktik uygulamalarla sona erdiği kaydedildi.
Siyah-beyazlı ekip antrenmanın ardından kampa girdi.
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