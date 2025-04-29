Beşiktaş Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 34'üncü haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

İlk 15 dakikası basına açık yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Ayak tenisiyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.45'te basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.