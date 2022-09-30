Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

30.09.2022 16:18
Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş Futbol Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile eski futbolcu Rodrigo Tello'nun da izlediği idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon, koşu ve pas çalışması ile başlayan idman, iki grup halinde gerçekleştirilen taktik çalışmayla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girecek.

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Kaynak: DHA

Rodrigo Tello, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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