Beşiktaş, Fenerbahçe'ye 2-1 kaybederek sezonu derbi galibiyeti alamadan kapattı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Fenerbahçe'ye 2-1 kaybederek sezonu derbi galibiyeti alamadan kapattı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olarak derbi galibiyeti alamadan 2023-2024 sezonunu tamamladı. Bu sonuçla siyah-beyazlılar, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye deplasmanda ve evinde kaybederek hayal kırıklığı yaşadı.

27.04.2024 21:15
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Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 kaybeden Beşiktaş, sezonu derbi galibiyeti alamadan kapatacak.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla siyah-beyazlılar, derbi galibiyeti alamadan 2023-2024 sezonunu kapatmış olacak. Ligin 9. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenilen Kartal, 15. haftada ise Tüpraş Stadyumu'nda Fenerbahçe'ye 3-1 kaybetti.

Siyah-beyazlılar, ligin ikinci yarısında ise 28. haftada Galatasaray'a bu kez evinde 1-0 mağlup oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Fenerbahçe'ye 2-1 kaybederek sezonu derbi galibiyeti alamadan kapattı - Son Dakika

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