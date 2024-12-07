Beşiktaş Fenerbahçe'yi Yendi

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki derbide konuk ettiği Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Beşiktaş'ta Jonas Svensson, zor bir dönemde önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Svensson, "Zor bir dönemdeyiz. Takım olarak galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Serdar hocayı tebrik etmek istiyorum. Çünkü çok güzel işler yapıyor. Biz iyi hazırlandık. Maçlarda en önemlisi komple oynamak ve biz de iyi mücadele ettik, iyi savaştık." diye konuştu.

Kendi performansını da değerlendiren siyah-beyazlı oyuncu, "Yetenek yok, mücadele etmem lazım. Ben kalbimle oynamaya ve her gün hazır olmaya çalışıyorum. Takımıma yardım etmek istiyorum. Maximin çok iyi oyuncu. Ona karşı çok konsantre oynamam gerekiyordu. Hızlı bir oyuncu." ifadelerini kullandı.