Beşiktaş, Fernando Santos\'u teknik direktör olarak göreve getirdi

Beşiktaş Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Portekizli Fernando Santos getirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 69 yaşındaki teknik adamla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Futbol A takımımızın teknik direktörlüğüne Portekizli Sayın Fernando Santos getirilmiştir. Kendisine yeni evine 'hoş geldin' diyoruz." denildi.

Açıklamada Fernando Santos'un yardımcılıklarını Joao Carlos Viana Cunha Costa, Paulo Jose Ramos Mendes, Justino Fernando, Ricardo Miguel Candido de Sousa Santos, Jorge Manuel Caetano do Rosario'nun yapacağı aktarıldı.

Fenando Santos kimdir?

Futbol kariyerine Benfica altyapısında başlayan Fernando Santos, Estoril'de profesyonel olup kariyeri boyunca takımının formasıyla 216 maça çıktı.

Sporculuk kariyerinin yanında elektronik ve haberleşme mühendisliği eğitimi alan Santos, Portekiz'in 3 büyük takımı Porto, Benfica ve Sporting Lizbon'da çeşitli dönemlerde teknik direktörlük yaptı.

Yunanistan'da AEK, PAOK ve Panathinaikos'u çalıştıran Fernando Santos, daha sonra Yunanistan, Portekiz ve Polonya milli takımlarında görev aldı.

Tecrübeli teknik adam, özellikle Portekiz milli takımıyla elde ettiği başarılarla dikkati çekti. Portekiz, Santos yönetiminde 2016 yılında Avrupa, 2019 yılında da Uluslar Ligi şampiyonluğuna ulaştı.